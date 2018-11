Martinigansln kommen meist aus dem Ausland

Initiative „End The Cage Age“

Aus Tierschutzsicht ist es natürlich am besten, auf die Martinigans zu verzichten. „Wenn es jedoch unbedingt Gansl sein muss, empfehlen wir eine österreichische Weidegans“, so Pluda. „Hier kann man sich sicher sein, dass die Tiere im Vergleich sehr gut gehalten wurden.“ Problem Käfighaltung: Europaweite Initiative „End the Cage Age“ Ein weiteres riesiges Problem bei gestopften Gänsen: Sie werden, ebenso wie Enten, sehr oft in Käfigen gehalten, vor allem in den letzten zwei Wochen ihres Lebens. Die Käfige sind normalerweise viel zu klein, haben einen Gitterboden und bieten keine Liegestellen. Die Vögel entwickeln Haltungs- und Ganganomalien, verletzen sich an den Flügeln und bekommen wunde Stellen an den Füßen. „Vier Pfoten“ hat gemeinsam mit über 100 Tier- und Umweltschutzorganisationen unter Führung von „Compassion in World Farming“ die EU-weite Initiative „End The Cage Age“ gestartet. Sie wurde vor kurzem im EU-Parlament in Brüssel mit einer Ausstellung über die grausame Realität der Käfighaltung präsentiert. Ziel der Kampagne ist es, die Käfighaltung für Gänse und Enten, Legehennen, Schweine (Kastenstand), Kaninchen, Wachteln etc. EU-weit zu beenden. Martina Pluda erklärt: „Wir haben nun ein Jahr Zeit, um eine Million Unterschriften zu sammeln. Wir fordern daher alle engagierten Bürger auf, uns zu unterstützen und die Petition dazu zu unterschreiben.“