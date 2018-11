„Ich konnte sie doch nicht im Stich lassen“

43.000 Kinder pflegen in Österreich kranke Angehörige. In der „Krone“ erzählt ein jetzt Betroffener. Über seine Jugend, die geprägt war von peinigender Angst - um seine Eltern. Andreas Kienast ist 25. Er sieht jünger aus, wirkt älter, reifer. In seinen Ansichten, in der Art, wie er spricht. „Ich bin früh erwachsen geworden“, sagt er, „aber das musste so sein.“