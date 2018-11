Playfight in Wiens einzigem sexpositivem Club

Und dann ist es so weit: Das erste Kampfpaar traut sich in die Mitte und es geht gleich wild los. Er packt sie und wirft sie auf den Rücken, doch sie kann die Oberhand zurückgewinnen und ihn wieder abstoßen. Es wird geknurrt und geschrien. Nach ein paar Minuten umarmen sich die Kampfpartner, bedanken sich beieinander und setzen sich wieder glücklich in den Kreis der Zuseher. Eine kurze Pause entsteht, dann traut sich die nächste Frau in die Mitte. Sie zwinkert einer anderen zu, die die Aufforderung erwidert. Wie zwei jungen Kätzchen spielen sie, berühren, streicheln und necken sie sich. Nach über einer Stunde haben Frauen mit Frauen, Männer mit Männern und Frauen mit Männern gekämpft. Die Fights waren so unterschiedlich, wie die Menschen selbst: spielerisch, zärtlich, erotisch, kindlich, aggressiv, brutal und alles dazwischen. Nicht jeder geht von selbst in die Mitte, nicht alle erwidern die Aufforderung zum Kampf. „Man muss natürlich auch den Mut finden, in die Mitte zu gehen. Doch wenn man dann dort ist, vergisst man die Menschen, die im Kreis sitzen und zuschauen“, weiß Gaida.