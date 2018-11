Spaß im Unterricht sorgt für Leistungssteigerung

Lehrer befürchten Autoritätsverlust

Viele Pädagogen fürchten ihrerseits um Kontroll- und Autoritätsverlust. „61 Prozent unserer 500 befragten Nachhilfeschüler sind der festen Überzeugung, dass sie in einem Fach mehr lernen würden, wenn der Lehrer hin und wieder Späße macht, nur fünf Prozent empfinden das als störend“, erklärt Geschäftsführer Konrad Zimmermann. Jeder Vierte beurteilt seine Pädagogen als humorlos. Was für das Lernen in der Schule gilt, gilt auch für zu Hause. Humor ist ein Lernturbo und verbindet.