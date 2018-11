NASA-Sonde SDO filmt gewaltige Sonneneruption

Sonde startete vor acht Jahren ins All

Das SDO war am 11. Februar 2010 an Bord einer „Atlas-V“-Rakete vom Startgelände der U.S. Air Force in Cape Canaveral in Florida aus ins All gestartet. Seit dem 30. März 2010 beobachtet das 3,1 Tonnen schwere Observatorium die Sonne und funkt seither ununterbrochen Bilder unseres Zentralgestirns zur Erde.