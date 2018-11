16 Dämmerungseinbrüche in nur einer Woche

Die Banden haben es vor allem auf Bargeld und Schmuck abgesehen. In der Zeit von Ende Oktober bis Februar ist es laut Polizei jedes Jahr das selber: Die Einbrecher nutzen die schon gegen 16 bis 17 Uhr einsetzende Dämmerung für ihre Coups. Da sind viele noch in der Arbeit. Die Täter schrecken aber auch nicht davor zurück, in Häuser einzudringen, in denen die Mieter offenbar daheim sind.