Schock für Blogger: Accounts plötzlich gelöscht

Unter dem Stichwort „Youtube wird gelöscht“ finden sich bereits zahlreiche Videos von Bloggern der ganzen Welt. Der Artikel 13, der im Rahmen der geplanten Reform des Urheberrechts für Aufregung sorgt, soll es ermöglichen, YouTube direkt dafür verantwortlich zu machen, was in den Videos gezeigt wird. Zahlreiche Accounts von YouTubern sind also offenbar in Gefahr, denn Kanäle und Videos, die keinem Unternehmen oder einer Firma angehören, sollen gelöscht werden. YouTuber Raphael erklärt auf seinem Channel: