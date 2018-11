Keine Frost in Sicht: November bleibt viel zu warm

„So eine warme Hochnebellage ist außergewöhnlich“, betont Meteorologe Gerhard Hohenwarter von der Zamg. So hatte es Sonntagfrüh im Ennstal und Ausseerland beinahe zehn Grad plus, tagsüber war es auch in den Bergen auf 2000 Metern Seehöhe so warm. In Graz fällt die Temperatur nicht in den einstelligen Bereich. Die Winterjacke bleibt also getrost im Schrank.