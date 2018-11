Mit der Herbst-Dunkelheit kommen die Einbrecher

Hochzeit nach der Ostöffnung im Jahr 2009

Die Hochzeit für Einbrecher war in Graz übrigens im Jahr 2009 mit 742 Fällen. Der Grazer Stadtpolizeikommandant Kurt Kemeter hat das in direkten Zusammenhang mit der damaligen Ostöffnung gebracht. Seit 2009 ist die Zahl der Einbrüche in der Landeshauptstadt aber kontinuierlich zurückgegangen - 487 waren es 2016, im Vorjahr dann noch weniger.