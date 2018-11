Fuchs und ganz Leicester: Vor dem Anpfiff geweint

Bereits am Vormittag hatte der Sensations-Meister von 2016 - ganz geberfreundlich wie auch ihr Boss war - zum Gratis-Frühstück geladen. Dann versammelten sich Leicesters Spieler und Betreuer am Mittelkreis, gab’s eine Trauerminute und Tränen. Die „Foxes“, bei denen Ex-Teamkapitän Christian Fuchs auf der Bank saß, spielten in grau-schwarzen Dressen.