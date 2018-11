Schwechat: Suljovic im Achtelfinale ausgeschieden

Lokalmatador Mensur Suljovic ist Samstagnacht bei den mit 250.000 Pfund dotierten World Series of Darts Finals in Schwechat ausgeschieden. Der 46-jährige Weltranglistensiebente aus Wien, der für das Achtelfinale gesetzt war, unterlag dem frischgebackenen Europameister James Wade aus England 3:6. Bereits in der Vorwoche hatte Suljovic eine Auftaktniederlage bei der EM in Dortmund kassiert.