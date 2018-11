Landwirtin Christina bäckt für ihre Fans

Sesamstangerl, Speckweckerl, Grissini und weiteres pikantes Gebäck konnten die Europark-Besucher in der eigens aufgebauten Showküche mit Christina fertigen. Im zweiten Teil war dann Süßes gefragt, so entstanden etwa Zimtzuckerl und eine Schokoblume. Der Andrang war wie erwartet groß. Denn Christina Bauer ist in Österreich mittlerweile eine der gefragtesten Bloggerinnen, wenn es um Brot, Gebäck und Süßes geht.