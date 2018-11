„Der Titel ist für uns jetzt kein Thema mehr“

St. Johann schlug Grödig 3:0 - der vierte Sieg in Serie. „Das Resultat geht auch in dieser Höhe in Ordnung“, sagte St. Johanns Trainer Lottermoser, dessen Goalgetter Grüll mit einem Doppelpack für eine rasche 2:0-Führung gesorgt hatte. „Wir haben nicht schlecht gespielt“, analysierte Grödig-Coach Messner, „aber am Ende verdient verloren.“