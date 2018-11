Vater (66) starb vor den Augen seiner beiden Söhne

Die drei Männer aus Altmünster arbeiteten mit einem Bekannten (78) in einem Bergwald in Scharnstein. Sie waren mit Forstarbeiten zum Aufräumen diese Woche durch Sturm „Vaia“ angerichteten Schäden beschäftigt. Die Söhne schnitten oberhalb der Straße Bäume ab, während die beiden älteren Herren gefällte, ausgerissene und abgerissene Bäume gemeinsam zur Forststraße zogen. Gegen 8.40 Uhr befestigte der 66-Jährige am Stamm einer Fichte ein Seil und gab dem 78-Jährigen das Kommando zum Einsatz der Seilwinde. Beide beobachteten den angehängten Baum.