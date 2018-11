Schrotkörner verletzten bei Treibjagden zwei Jäger

Aus 100 Metern Distanz

Ebenfalls auf einen Hasen hat ein 19-jähriger Jagdgast aus Lembach gezielt, der bei einer Treibjagd in Sarleinsbach zwei Schüsse mit einer Schrotflinte abfeuerte. Dabei wurde ein in etwa 100 Meter Entfernung aufgestellter Jäger (56) aus Pfarrkirchen/Mkr. von drei Schrotkörnern getroffen. Er konnte nach ärztlicher Behandlung im LKH Rohrbach in häusliche Pflege entlassen werden.