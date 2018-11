Neue Gesundheitszentren für das Ennstal in Sicht

Insgesamt 30 sollen es bis 2025 sein, so das Ziel. Laut Michael Koren vom Gesundheitsfonds sind einige Standorte bereits sehr konkret: So gibt es in Admont eine Lösung mit dem Stift, in Schladming und Liezen („dort gibt es großes Interesse von der Ärzteschaft“) sieht es ebenso gut aus wie in Gratwein-Straßengel.