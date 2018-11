Das sehr giftige Erbe in Oberösterreichs Böden

Vom Musterbeispiel einer Großsanierung (Kokerei Linz) bis zum neuen Verdachtsfall von Giftmüll im Boden (ehemalige Maurer-Deponie in Wels) reicht das Spannungsfeld bei den Umwelt und Menschen gefährdenden Altlasten in Oberösterreich. Fix ist dabei: Das giftige Erbe in unseren Böden ist ziemlich „reichhaltig“