Festung bleibt am Montag zu

Es wird mit Hochdruck an der Sicherung der Weges gearbeitet. Teile der Mauer beim Mesner- und Schmiedstöckl müssen aber noch gesichert werden. „Danach folgt noch die Freigabe der Behörden“, erklärt Meixner, die sich sicher ist, dass spätestens am Dienstag das Salzburger Wahrzeichen wieder erreichbar sein wird.

Erleichterung gab es bei den Verantwortlichen aber bereits am Samstag: Die neu installierten Planen hatten die erste Nacht inklusive Regen überstanden. „Die Dächer sind dicht“, sagt die Sprecherin. Bis zu 20 Zimmerer hatten am Freitag mit vereinten Kräften an der Abdeckung gearbeitet. Abwarten muss man den heutigen Sonntag. Da werden wieder stärkere Windböen erwartet.