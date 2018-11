So sicher war Mochovce

Wie gestern publik wurde gibt es schwere Mängel am slowakischen Ural-Atommeiler Mochovce, die eine Aktivierung von Block 3 und 4 verhindern könnten. Doch schon bei der Eröffnung 1998 soll es Mängel an diesem Standort gegeben haben. Ein krone.at User noch vor der Eröffnung einen Blick in das Kraftwerk erlangen und zeigt ein fragwürdiges Bild auf.