Vier Tiroler kämpfen um Tiramisu-Weltmeistertitel

600 Teilnehmer aus der ganzen Welt, darunter vier Tiroler, beteiligen sich an diesem Wochenende in Treviso am Rennen um den Titel des besten Tiramisu-Herstellers. Die Stadt nördlich von Venedig veranstaltet die zweite „Tiramisu-Weltmeisterschaft“. Bei den österreichischen Teilnehmern handelt es sich laut APA um zwei Paare aus Lienz.