„Wir wollen bei uns keine Chinesische Mauer!“

10 Meter über dem Boden

SP-Bürgermeister Walter Brunner ließ nämlich für einen Diskussionstermin vor Ort mit FP-Verkehrslandesrat Günther Steinkellner und Vertretern der ÖBB Schaltafeln aufstellen, die zeigen sollten, wie eine mögliche Einhausung aussehen würde. Knapp über zehn Meter würde die Einhausung in die Höhe ragen. „Das kann man so keinesfalls machen. Die Wände wären wie eine Chinesische Mauer, die Leonding in zwei Hälften teilt. Das wollen wir sicher nicht!“, sagt Brunner.