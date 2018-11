Mählich: Topfavorit als Vogel-Nachfolger

Im Hintergrund bastelt Sturm klarerweise schon an einem Plan B. Sollte der 42-jährige Deutsche den Sturzflug mit den „Schwarzen“ nicht mehr aufhalten können, scheint der Klub gerüstet zu sein. Die Suche nach einem möglichen Vogel-Nachfolger hat längst begonnen. So soll Sportchef Günter Kreissl bereits mit mehreren Kandidaten Gespräche geführt haben, zwei sollen sich nun in der engeren Auswahl befinden. Der Topfavorit auf den Trainersessel ist laut gut informierten Quellen Roman Mählich.