Rapids Pavlovic: „Wusste, es passiert“

Wegen eines Muskelrisses in der Hüfte erwischte Andrija Pavlovic einen denkbar schlechten Start in Hütteldorf, verpasste die ersten elf Saisonmatches. Zuletz kam er immer besser in Schwung, in Wolfsberg avancierte er zum Matchwinner. Nach dem 3:0 gab er sich cool: „Das ist keine Erleichterung. Ich wusste, es passiert“, sagte er zu seinen ersten beiden Toren für Rapid im zehnten Pflichtspiel.