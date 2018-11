„Ein Meilenstein“ trotz schwächerer Leistung

„Ein Meilenstein“, gestand Thiem. Er erreichte als erster Österreicher das Semifinale bei dem Hallenturnier in Paris (in der Stadt, wo seine Freundin Kristina Mladenovic wohnt), wo Jürgen Melzer 2012 im Viertelfinale ausgeschieden war. Und das mit dem seiner Meinung nach „spielerisch schwächsten Match“ im Verlauf des Turniers. Zweimal gab er im ersten Satz den Aufschlag ab. Dann legte der Niederösterreicher – ähnlich wie tags zuvor gegen Coric – eine Schippe drauf. Ein Break reichte zum Ausgleich. In der Entscheidung nahm er Sock das Service zum 3:2 ab, wehrte bei 3:4 zwei Breakbälle ab und servierte nach 2:14 zum 4:6, 6:4, 6:4 aus.