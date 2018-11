Jurychef: „Der Ton wird immer menschenfeindlicher“

Brisante Politik-Themen geben den Ton an

„Jetzt zum Beispiel hat Österreich nach vielen Jahren der Großen Koalition eine neue Regierung, das spiegelt sich in Kandidaten wie Nichtrauchervolksbegehren oder Arbeitszeitflexibilisierung wider“, erläutert Muhr. Brisante Politik-Themen geben bei der Abstimmung zwar stets den Ton an, eines hat sich aber verändert: „Der fremden- und menschenfeindliche Ton wird immer schlimmer, das sehen wir auch an den Einsendungen. Das macht mir große Sorgen.“