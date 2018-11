Brauchtumsmesse: Alte Tradition und neue Ausblicke

Auf der Themeninsel „Tracht & Tradition“ können Besucher unter dem Motto „Tracht und Nadelspielerei“ selbst aktiv werden. Spaß verspricht die Fotobox: Mit auf die Schultern gehängten Trachten kann sich jeder vor der Skyline New Yorks, in einer anderen Stadt, auf einem anderen Kontinent fotografieren lassen – Kärntens Trachtenvielfalt in der bunten Welt!