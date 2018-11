Grundwerte anstatt kurzweilige Trends

„Wir sind kein Gourmetrestaurant, sondern ein ganz normales Wirtshaus, in dem Jedermann willkommen ist. Nichts desto trotz freuen uns natürlich solche Auszeichnungen, zu dem sie eine Bestätigung für unseren Weg sind, und zeigen, dass es sich bewährt auch in der fünften Generation auf Beständigkeit, Qualität und Regionalität zu setzen. Für uns sind das längst keine Trends, sondern Grundwerte, schließlich liegen unsere Wurzeln in der Landwirtschaft“, betonen Josef, Peter und Matthäus Brunnauer.