Patientin (4) stirbt am Weg zu lebensrettender OP

So viele schwerwiegende Eingriffe hatte das vierjährige Mädchen in ihrem so kurzem Leben schon über sich ergehen lassen müssen. Erst am 20. August wurde das von Geburt an an einer Herzinsuffizienz leidende Kind letztmals von Spezialisten an einer Klinik in Linz operiert. Doch nach der Rückkehr in ihre Heimat Moldau dauerte es nur knapp einen Monat, bis sich der Gesundheitszustand der vierjährigen Herzpatientin wieder drastisch verschlechterte.