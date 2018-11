Wohnungsbrand: Mieterin von Polizisten gerettet

Dramatische Szenen haben sich am Donnerstagnachmittag im Wiener Bezirk Rudolsfheim-Fünfhaus abgespielt. In einer Wohnung war ein Feuer ausgebrochen. Zwei Polizisten, die Hilfeschreie aus den Räumlichkeiten hörten, begaben sich selbst in größte Gefahr, verschafften sich mit einem Polizeihemd als Mundschutz Zutritt zu der verqualmten Wohnung und brachten die 87-jährige Mieterin in Sicherheit.