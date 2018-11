Nein, danke!

Ein köstliches Brot oder ein Salat mit Büffelmozzarella steht ab und zu auf Ihrem Speiseplan? Bitte stellen Sie sicher, dass dieser von tierfreundlichen Farmen stammt. Denn vielerorts prägen verdreckte Ställe, verletzte Büffel und tote Kälber das Bild der Produktion. Als wertloses Nebenprodukt betrachtet, werden die Jungtiere oft vernachlässigt. Sterben sie nicht an den Folgen der schlechten Haltungsbedingungen, werden sie durchschnittlich 30 Tage nach ihrer Geburt geschlachtet. Ein weiteres zweifelhaftes Luxusprodukt ist Pelzmode. Ich hoffe eindringlich, dass Sie die grausame Wahrheit hinter dem „schicken“ Kragen oder Bommel an der Winterhaube schon kennen. Falls nicht, ich helfe gerne weiter: Klaffende Wunden, Kannibalismus und völlig apathische Tiere sind in Pelzfarmen an der Tagesordnung. Die neuesten Bilder sind derart verstörend, dass ich sie nicht einmal auf unserer Seite veröffentlichen konnte. Die Fotos stammen aus Litauen, einem der größten Pelzproduzenten Europas. Das mag zwar weit weg sein, doch über europäische Auktionshäuser kann der Tierqual-Pelz auch in österreichischen Geschäften landen. Bitte seien Sie nicht Teil dieser grausamen Maschinerie! Tiere verdienen diese Behandlung nicht, und wir sind als Tierschützer und Konsumenten dafür verantwortlich, dem ein Ende zu setzen! Ein für allemal!