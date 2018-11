Man muss nicht sehen können, um ein Guide zu sein

Mahendra Galani begleitet an mehreren Abenden in der Woche seine Gäste bei Vier Sinne. Eigentlich nichts Besonderes, wäre der 58-Jährige nicht blind - genauso wie die Gäste, die es für ein paar Stunden auch sind. Denn bei Dinner in the Dark erfährt man, was es heißt, nicht sehen zu können. Galani begleitet die Interessierten auf dem Weg in die totale Finsternis: „Die Dunkelheit ist für viele nicht leicht zu bewältigen.“ Um das für sich selbst herauszufinden, verlost City4U einmal zwei Tickets für Dinner in the Dark.