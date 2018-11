Stylische Locken durch Plastikflasche

Beachwaves liegen nach wie vor total im Trend. Bisher wurden die meisten wahrscheinlich mithilfe eines Lockenstabs gemacht, doch diese Investion muss jetzt nicht mehr sein. Denn wie mehrere Damen in einem Facebook-Clip zeigen, reicht eine leere Plastikflasche, in die ein Loch geschnitten wurde, aus. Einfach die Haaresträhnen zusammendrehen, in die Flasche reinschieben und durch die Öffnung mit dem Föhn trocknen. Voila: Schon ist die Lockenpracht fertig.