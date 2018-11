Manuel Rubey: „Ich suche immer nach Glück“

Hatten Sie oft Existenzängste in Ihrem Leben?

Klar gab’s Zeiten, da war’s eng. Aber so bleibt man wach und dankbar für die Dinge, die passieren. Als ich mit der Schauspielerei angefangen hab, war das ein unsicherer Beruf. Aber wenn ich mich jetzt umschaue, gibt’s eigentlich nur noch unsichere Berufe. Was ich jungen Menschen raten kann, ist: Wir haben den Moment, und alles andere wissen wir nicht. Deswegen kann man auch gleich das machen, wo einen das Herz hinführt.