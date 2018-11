Betrunkene stürzte auf der „Flucht“ von Balkon

Völlig ausgeartet ist am Donnerstag ein Streit zwischen einer Ungarin (40) und ihrem Mann (41) in Schüttdorf (Zell am See): Die Betrunkene wollte mit dem Auto wegfahren, ihr Mann verhinderte das, in dem er die Wohnungstür versperrte. Da kletterte die Frau über den Balkon hinaus und stürzte schließlich 8 Meter in die Tiefe.