Elfmeter verschossen: Rooney scheitert im Play-off

Nach Rooney verschossen noch zwei weitere Spieler von United. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung war es in Washington 2:2 gestanden. Für Columbus erzielte Federico Higuain, Bruder von Milan-Star Gonzalo, beide Treffer. Das Team aus Ohio steht damit im Semifinale der Eastern Conference, wo die New York Red Bulls mit dem Österreicher Daniel Royer warten. Im zweiten Duell um den Finaleinzug im Osten trifft der New York City FC mit Ismael Tajouri auf Atlanta United. Der Ex-Austrianer traf beim 3:1 der New Yorker gegen Philadelphia am Mittwoch zur Führung.