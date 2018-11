10 Jahre Prater Dome: Der größte Club Österreichs

Vini Vici gelten als das Aushängeschild einer neuen Psytrance-Generation und zählen zu den gefragtesten Artists der elektronischen Musik. Unzählige Auftritte und Millionen YouTube Views sprechen für sich. In den letzten zwei Jahren haben sie außerdem den Festival-Sound erfolgreich auf den Kopf gestellt und zählen bei den Großevents zu den Fixstartern. Am 1. Dezember sind die Überflieger des Jahres endlich wieder in der City und begeistern mit einem epischen Auftritt live on stage im Prater Dome. Auch diesmal tritt Flip Capella hinter die Turntables, um die beiden unter anderem auch mit Ruben de Ronde und Danny Dee Luxe zu supporten.