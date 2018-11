„Wird im Titelkampf für uns das Schlüsselspiel“

Der SAK peilt in der Salzburger nach der Herbst- nun auch die Winterkrone an, muss dafür noch zweimal auf den Prüfstand. Der erste harte Brocken für die Fötschl-Truppe, in der nur hinter Keßler nach Krankheit ein Fragezeichen steht, ist heute in Nonntal Neumarkt, wo Friedls Gelbsperre freilich die personelle Not verschärft. Torjäger Hübl ist nach seinem Handbruch nach wie vor kein Thema, dazu fehlen fix auch Kadrija und Leitner.