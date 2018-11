Heimwegtelefon soll es in ganzer Steiermark geben

War eine g’scheite G’schicht, das „Heimwegtelefon“, das eine Erfindung des Grazer FP-Vizebürgermeisters Mario Eustacchio war. 2016 hatte er den Geistesblitz, seither ist die Einrichtung gut 2000-mal in Anspruch genommen worden. Und weil es in der Landeshauptstadt so gut klappt, hat der FP-Landtagsklub jetzt einen Antrag gebastelt, das Heimweg-Telefon für die ganze Steiermark einzuführen.