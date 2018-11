Neue Geräte für die hellsten steirischen Köpfe

Fast zwei Millionen Euro teures Mikroskop

1,8 Millionen Euro hat das - Achtung, Wortungetüm - Rastertransmissionselektronenmikroskop am Lehrstuhl für Nichteisenmetallurige an der Montanuni gekostet. Mit dem österreichweit einzigartigen Gerät können in Leoben jetzt rasch und hochauflösend chemische Zusammensetzungen vom Nanometer- bis in den Mikrometerbereich analysiert werden.