Experten warnen: Klimawandel macht uns krank!

Immer mehr Allergiker

Höbarth präzisierend: „Je mehr Hitzetage desto höher die Sterblichkeitsrate. Bis 2065 müssen wir in Österreich mit bis zu 3000 Toten rechnen. Das sind doppelt so viele Menschen als heute.“ Seine weitere Sorge betrifft die Allergien vor allem in den Städten: „Im Zuge des Klimawandels rechnen die Forscher mit einer erhöhten Pollenbelastung, besonders durch Ragweed. Der warme Herbst ist aber nur ein düsterer Vorbote des kommenden Unheils.“ Bereits heute sind rund 1,75 Millionen und damit rund 20 Prozent der Österreicher von allergischen Erkrankungen betroffen. Schlägt also - wie zu befürchten ist - der europäischen Trend bei uns durch, dann ist allein im Laufe des kommenden Jahrzehnts die Hälfte der Bevölkerung von diesen Leiden betroffen.