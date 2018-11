Betrunkener Lkw-Lenker verletzte zwei Jugendliche

Der alkoholisierte Lenker aus dem Bezirk Leibnitz fuhr mitten in der Nacht am mittleren Fahrstreifen der Parkstraße mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der großen Kreuzung beim Geidorfplatz. Dort prallte er mit seinem Fahrzeug am Eck Heinrichtstraße/Glacisstraße zuerst gegen die Hausfassade, anschließend gegen einen Metallbügel und eine Ampel und schließlich gegen die zwei jungen Fußgänger.