Arbeiter stürzte von Lkw-Kran auf fahrendes Auto

Ein 48-jähriger Steirer ist am Mittwoch auf einer Baustelle in Bad Gleichenberg (Bezirk Südoststeiermark) von einem Lkw-Kran gestürzt, auf einen vorbeifahrenden Pkw gefallen und hat dabei schwere Kopfverletzungen erlitten. Laut Polizei dürfte der Mann am Hochstand oder der Metalleiter ausgerutscht sein.