Leicester-Profis suchen Hilfe bei Seelsorgern

Vor allen Matches der Premier League wird am Wochenende eine Schweigeminute abgehalten, jeder Spieler wird im Gedenken an Srivaddhanaprabha Trauerflor tragen. Viele der Leicester-Profis leiden sehr unter dem dramatischen Unfall. Mehrere sollen laut „Telegraph“ deswegen schon die Hilfe von Seelsorgern in Anspruch genommen haben.