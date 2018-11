Rapid: „Das war die beste Antwort“

Statistiken interessieren Didi Kühbauer wenig. Aber er weiß sie als Motivation zu nutzen. So rieb Rapids Trainer seinen Kickern den Lavanttal-Fluch (13 Spiele, nur ein Sieg) vor dem Anpfiff unter die Nase. Mit Erfolg. „Es war ein guter Aufritt, wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht, natürlich geht dann auch mehr auf“, lächelte er nach dem unerwartet souveränen 3:0-Sieg in Wolfsberg. Mit dem Grün-Weiß im ÖFB-Cup überwintert, im Viertelfinale steht. Die letzte Titel-Chance bleibt am Leben.