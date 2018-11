Nach mir die Sintflut

Es ist nicht leicht, in solchen Situationen ruhig zu bleiben. Nicht aus der Haut zu fahren und einfach zurückzuschreien. Sondern dem Gegenüber mit jener Freundlichkeit und Empathie zu begegnen, die man selbst sich wünscht. Und doch ist es wichtig! In einer Zeit, in der sich die Fronten unversöhnlich gegenüberstehen, in der sich die verbale Gewalt den Weg in unsere Mitte bahnt, wichtiger denn je! Jesus selbst hat es uns vorgelebt. Er hat die Spirale aus Gewalt und Gegengewalt durchbrochen und nach dem Grundsatz gelebt: „Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt.“