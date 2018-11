Ein Orkan fegte über Frauenbergs Wallfahrtskirche

Aus Sicherheitsgründen - wegen Gefahr durch herabfallende Blechtrümmer - wäre die Allerheiligen-Messe in der Wallfahrtskirche Maria Rehkogel in Frauenberg fast abgesagt worden. In der Nacht auf Montag hatten orkanartige Sturmböen gewütet und Teile des Dachs weggerissen. Doch das wurde mittlerweile abgesichert.