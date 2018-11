Gefährliche Krise bei den Psycho-Gutachtern

Letztlich zähle nur die Erfahrung, die man sich im Lauf von vielen Jahren aneignet, berichtete Gabriele Wörgötter. Aus ihrer Praxis, wo sie Jungärzte im Rahmen ihrer Facharzt-Ausbildung unterrichtet, weiß die Psychiaterin: „Die Kollegen sind oft sehr an der Sache interessiert, wenn sie die Akten sehen. Sie bewundern mich, dass ich in viele Dinge so tolle Einblicke habe. Wenn ich ihnen dann aber vorrechne, was ich für meine Arbeit bezahlt bekomme, lässt das Interesse stark nach.“