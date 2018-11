Der Herr der Gedenkmarterln

„Als ich nach meiner Pensionierung hierher gezogen bin, stellte ich fest, dass viele Kleindenkmäler in einem schlechten Zustand sind“, so Anton Stöger. Er erklärte sich bereit, sich um die 80 Marterln in seiner Gemeinde Kirchberg am Walde zu kümmern. Ob entrosten, streichen, kleinere Reparaturen oder bei Bildstöcken den Putz erneuern - es gibt immer etwas zu tun. In all den Jahren entwickelte sich der 79-Jährige zu einem Experten in Sachen Klein- und Flurdenkmäler, erhielt sogar den Beinamen „Herr der Marterln“.