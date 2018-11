90 Jahre Micky Maus: Die Must-haves für Fans

Eine kleine Maus ganz groß! Heute vor genau 90 Jahren feierte Micky mit dem Zeichentrickfilm „Steamboat Willie“ sein Leinwanddebüt. Seither verbreitet er Freude und Optimismus auf der ganzen Welt. Keine andere Figur ist so beliebt und bekannt wie er. Das „Forbes Magazin“ hat Micky Maus mit einem geschätzten Wert von 5,8 Milliarden US-Dollar zum wertvollsten Charakter eingestuft. Und dabei war er einst nichts weiter als eine Notlösung.



Sein Erfinder, Walt Disney, ein talentierter, aber unbekannter junger Zeichentrickfilmer, hatte sich mit seinem Studioboss überworden. Der besaß allerdings die Rechte an seinem erfolgreichen „Oswald, der lustige Hase“. In Zusammenarbeit mit Ub Iwerks entstand nach einigen Skizzen anderer Tiere, die Maus Mortimer. Disneys Frau erhob zum Glück Einspruch wegen dem Namen, wofür ihr Micky bestimmt sein Leben lang dankbar sein dürfte. Besonders heute, an seinem runden Geburtstag, wird er in Gedanken auch bei seiner mittlerweile verstorbenen menschlichen Familie sein. Gefeiert wird zusammen mit seinen Freunden aus Entenhausen und seinen treuen Fans. Falls auch Sie sich dazu zählen, sollten Sie sich unsere Auswahl an den besten Micky-Produkten nicht entgehen lassen! Als Fan dürfen auch Sie sich heute beschenken.