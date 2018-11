EU verhindert Umbau von Grazer Fußgängerzone

Zwei Millionen Euro für neue Graniplatten, Bäume usw.

Die Arbeiten werden bis 2020 dauern. „Um die Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten, wird in drei Abschnitten saniert“, so der Grazer VP-Bürgermeister Siegfried Nagl. Und: „Der Fleckerlteppich in der Schmiedgasse wird beseitigt.“